Şizofreni genç annesini öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde İnönü Caddesi üzerindeki bir evde gerçekleşti. İddiaya göre şizofren hastası olan Sertan T., (23) annesi Serap T. ile evde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sertan T., eline geçirdiği baltayla annesine saldırdı. Serap T., aldığı balta darbeleriyle kanları içerisinde kaldı.



Talihsiz kadını ise evde eşi Serhat T. buldu. Eşin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaşamını yitirdiğini tespit ettiği kadını İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.



Polis, şüpheli SertanT.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, savcının incelemelerinin ardından cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.





Kaynak : İHA