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Siirt Belediye Başkan Yardımcıları görevden alındı

Siirt Valiliği, Siirt Belediye Başkan Yardımcıları Zekeriya Butur, Yener Tanık ve Gülal Aygün'ün görevden alındığını duyurdu.

Güncel / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 14:42
Siirt Belediye Başkan Yardımcıları görevden alındı

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, valilik olarak halka sunulacak hizmetlerin kalitesini daha da yükseltmek amacıyla belediyecilikte deneyimli ve profesyonel bir ekiple çalışmaların artarak devam edeceği, bu nedenle 24 Kasım 2016 tarihli valilik oluru ile Siirt Belediye Başkanlığı'na geçici görevlendirilen Siirt Kamu Hastaneler Birliği'nde görevli Yener Tanık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Zekeriya Butur ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli Gülal Aygün'ün geçici görevlerinin 27 Ağustos 2017 tarihi ile sona erdiği belirtildi.

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