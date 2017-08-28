Schulz'dan Merkel'e Erdoğan tepkisi

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan adayı Martin Schulz, Başbakan Angela Merkel'i 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faaliyetlerine karşı tereddütlü bir tavır izlemekle' suçladı.



DENİZ YÜCEL TEPKİSİ



Schulz, Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'ye verdiği röportajda, Türkiye'de tutuklu bulunan ve aralarında gazeteci Deniz Yücel'in de bulunduğu Alman vatandaşlarını kast ederek Merkel'in atıl kaldığına işaret etti.



'DAHA NE KADAR İZLEYECEKSİNİZ'



Schulz, Merkel'e 'Sayın Erdoğan'ın bizi parmağında oynatmasını daha ne kadar hiç bir şey yapmadan izleyeceksiniz?' diye seslendi.



Öte yandan, Bild am Sonntag gazetesindeki haberde, 55 yaşındaki David B. adlı Alman vatandaşının Türkiye'de nisan ayından bu yana cezaevinde bulunduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada da, tutuklu bulunan David B.'nin Alman yetkililer tarafından ziyaret edildiği kaydedildi.