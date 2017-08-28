Saç ekiminde PRP fark oluşturuyor

Dr.Emrah Çinik, 'PRP(Platelet Rich Plazma) doku iyileşmesindeki rolüyle bir çok tıp dalında tedavilerdeki yerini almıştır. Özellikle doku yaralanmalarında örneğin futbolcuların diz sakatlıklarında dokuyu normalden 2 kat hızla iyileştirmesi dikkat çekmiştir. PRP içerisindeki faktörler ,uygulandığı hasarlı dokudaki kök hücrelerini uyarır ve canlandırır. Bu uyarı sayesinde vücut kendi yenilenme mekanizmalarını harekete geçirir' dedi.



Uygulamanın saç ekimi işleminde, 4 önemli alanda avantaj sağladığını anlatan Dr.Emrah Çinik, 'Alınan Saç köklerinin ekilmesine kadar geçen sürede (2-3 saat) ,en doğal ortamda daha canlı kalması ve zarar görmemesi; Saç alınan bölgelerin daha hızlı iyileşmesi; Bölgedeki ince ve cansız tüy şeklindeki saç köklerini uyararak canlandırması; Yeni ekilen saç köklerinin, ekildikleri dokuya daha hızlı uyum sağlaması. Saç ekiminde uzun yıllardır çözülemeyen en önemli problem ekilmek üzere çıkarılan saç köklerinin canlılığını yitirmeden ve zedelenmeden tekrar ekilmesidir. Uzun süre dışarıda bekletilen saç kökleri doğala en uygun ortamda bekletilirse canlılığını korur.



PRP kullanımının en önemli avantajı ekilmek üzere toplanan saç köklerinin en doğal ortamda bekletilmesidir. Böylelikle saç kökleri uzun süre nemli kalır, oksijenlenir ve vücudun doğal asit alkali dengesinde saklanmış olur.



PRP içerdiği 7 ana kök hücre uyarıcı büyüme faktörü ile hem dış ortamda saç kökünün sağlam kalmasını sağlamakta hem de ekildiği yerde içerdiği yeni mikrodamar oluşturucu büyüme hormonuyla kısa sürede saç köklerinin oksijen ve besin alımını sağlamaktadır' şeklinde konuştu.



PRP ayrıca ekim yapılan bölgede seyrek ve cansız tüy şeklinde saçlar mevcutsa bu saçların da canlanmasına ve uzamasına yardım ettiğini ifade eden Dr.Emrah Çinik, 'Bunun yanı sıra PRP sizin kendi kanınızdan elde edildiği için herhangi bir yan etkisi yoktur ve allerji yada herhangi bir reaksiyona neden olmaz. Bu nedenle yüksek güvenlikle ve rahatlıkla herkeste kullanılabilmektedir.



Merkezi Amerika'da bulunan Uluslararası Saç Cerrahları Birliği(www.ishrs.org) yayınladığı bilimsel çalışma ile saç ekim işlemi esnasında PRP'nin kullanılmasını tavsiye etmektedir



Ülkemizde de birçok estetik uygulama ve saç problemlerinde PRP kullanılmaktadır' dedi.



Kaynak : İHA