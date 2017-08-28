Okula giden anne baba o manzarayı görünce şoke oldu!

Diyarbakır'da bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yaparken, 4 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 11 Mayıs 2016 tarihinde tutuklanan ve hakkında dava açılan A.D.'nin yargılamasına devam edildi. Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen 4 öğrenci, cinsel istismar iddialarıyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi.



'BENİM DE YANAĞIMI ISIRDI'



Tanık öğrencilerden biri ise, beden eğitimi dersinde anne ve babasıyla öğretmeni görmeye gittiklerini belirterek şöyle dedi:



"Öğretmenimizin yanında sınıf arkadaşım olan bir kız vardı. Öğretmenimiz o kızı kucağına almıştı. Öğretmen perdeyi kapatmıştı. Benim gördüklerimi annem de gördü. Öğretmenimiz sınıfta kızları daha çok seviyordu. Bir gün sınıfta herkes varken bir kız öğrenciyi kucağına aldı. Öğretmenimiz bir kez de benim yanağımı ısırdı."



Söz hakkı verilen sanık A.D., aleyhine ifade veren öğrencinin babasının kendisine düşmanlık beslediğini öne sürerek, "Bu öğrencim çok yaramaz bir çocuktu. Buna diğer aileler de şahittir. Çocukları boş derslerde beden eğitimine çıkarıyordum. Ben sınıfta kalıp, öğrenim olarak geride kalan çocuklara ek ders veriyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



VELİLER ÇOCUĞU SANIĞIN KUCAĞINDA GÖRMÜŞ



Daha sonra esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, olay tarihinde çocuklarının durumunu sormak için okula giden bir ailenin sanığın sınıfına girdiğini, küçük mağduru şüphelinin kucağında gördüğünü ifade etti. Savcı, bunun üzerine telaşlanan A.D.'nin mağduru yere indirdiğini, bu sırada önünü defter ile kapattığını kaydetti. Panikleyen sanığın mağdurun eteğinin fermuarını çektiğini ve velilerle kekeleyerek konuştuğunu kaydeden savcı, sınıftan çıkan velilerin arka tarafa geçip pencereden baktığında, A.D.'nin pantolonun fermuarını çektiğini gördüklerini söyledi. Velilerin durumu okul yönetimine bildirdiği, okul yönetiminin ise polise ihbarda bulunduğunu kaydeden savcı, bunun üzerine şüpheli A.D. hakkında soruşturmaya başlandığını ifade etti.



'KÖTÜ BİR ÖĞRETMEN'



Soruşturma kapsamında 7 yaşındaki mağdurların ifadelerinin alındığını belirten savcı, küçük öğrencilerin şüpheliyi 'kötü bir öğretmen' olarak tanımladıklarını, "Çocukları kucağına alıp, öpüyor ve ısırıyor" dediklerini kaydetti.



Sanığın 4 çocuğa karşı 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasına yetecek kadar delil bulunduğunu iddia eden savcı, A.D.'nin 48 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.



Sanık A.D.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, savcılığın görüşüne karşı sanığa savunmak yapmak için süre vererek, duruşmayı Kasım ayına erteledi. Kaynak : DHA