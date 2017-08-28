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O görüntülerin cezası belli oldu

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı içerisinde düzenlenen ‘Adalet Kurultayı’nda alkol aldıkları tespit edilen CHP’li 3 kişi partiden ihraç edilecek. Tarihi Alan Başkanlığı, tespit edilen 3 isme, kişi başı 6 bin 100 TL para cezası kesecek.

Siyaset / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 15:47
O görüntülerin cezası belli oldu

CHP'nin Kocadere kamp alanında düzenlediği ‘Adalet Kurultayı'na alkollü eğlence görüntüleri damga vurdu. Görüntüleri önce reddeden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada, Kocadere Kamp Alanı'nda alkol aldıklarını belirledikleri parti üyesi 3 kişinin bir daha geri alınmamak üzere kamp alanından çıkarıldıklarını ve partiden ihraç işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Tezcan, bu kişilerin parti üyeliğinden de ihraç edileceğini belirtti. Bu 3 kişinin belediye çalışanı olduğu, işlerine de son verileceği öğrenildi.

 


Çıkan haberler ve yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı, CHP'ye resmi yazı göndererek, alkol aldıkları tespit edilen 3 kişinin ismini istedi. 6546 Sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 12. maddesi gereğince 3 kişi hakkında cezai işlem yapılacak. Tarihi Alan Başkanlığı, tespit edilen 3 şahsa kişi başı 6 bin 100 TL idari para cezası kesecek.





Tezcan iddiaları yalanlamıştı

Öte yandan, kurultayda alkol alındığı iddialarını önce yalanlayan, ardından da kabul ederek bu kişiler hakkında yaptırım uygulayacaklarını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan cevap geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, “AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından gerçek olup olmadığı belli olmayan ve burada asla müsaade etmeyeceğimiz bazı görüntüleri paylaşarak, bu büyük önemli toplantıya, bu güzel buluşmaya çamur atma telaşı içindeler” demiş, alanda alkol alındığı iddialarını yalanlamıştı. Tezcan, Turan'ı da alana davet edip, kurultaya katılmasını istemişti. Tezcan, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada ise, şehitliklerde alkol alındığını doğrulayarak, “Kendini bilmez birkaç kişinin kamp alanının ana konaklama bölgesi dışında alkol aldığı akşam saatlerinde tespit edilmiştir. Alkol aldığı tespit edilen bu 3 kişi derhal kamp alanından çıkarılmış, bir daha girişleri yasaklanmıştır. Ayrıca parti üyelikleri de tespit edilen bu kişilerin ihraç işlemlerine başlanmıştır” demişti.
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Genel Başkan YardımcısıBülent Tezcan


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