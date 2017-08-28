O görüntülerin cezası belli oldu

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı içerisinde düzenlenen ‘Adalet Kurultayı’nda alkol aldıkları tespit edilen CHP’li 3 kişi partiden ihraç edilecek. Tarihi Alan Başkanlığı, tespit edilen 3 isme, kişi başı 6 bin 100 TL para cezası kesecek.
CHP'nin Kocadere kamp alanında düzenlediği ‘Adalet Kurultayı'na alkollü eğlence görüntüleri damga vurdu. Görüntüleri önce reddeden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada, Kocadere Kamp Alanı'nda alkol aldıklarını belirledikleri parti üyesi 3 kişinin bir daha geri alınmamak üzere kamp alanından çıkarıldıklarını ve partiden ihraç işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Tezcan, bu kişilerin parti üyeliğinden de ihraç edileceğini belirtti. Bu 3 kişinin belediye çalışanı olduğu, işlerine de son verileceği öğrenildi.