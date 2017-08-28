Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yarın akşam saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu.
Yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli esecek rüzgarın şiddetini, akşam saatlerinde fırtına seviyesine çıkarması bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek Yıldız-Poyraz fırtınasının 6 ilâ 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) olacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın çarşamba gününün ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.