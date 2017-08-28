USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yarın akşam saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor.

Yaşam / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 15:34
Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu.

Yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli esecek rüzgarın şiddetini, akşam saatlerinde fırtına seviyesine çıkarması bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek Yıldız-Poyraz fırtınasının 6 ilâ 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) olacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın çarşamba gününün ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara DeniziMeteoroloji Genel Müdürlüğü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı