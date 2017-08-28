Meral Akşener'in kuracağı yeni partinin ismi belli oldu

MHP'den ayrılarak Meral Akşener'in liderliğinde kurulacak parti için çalışmalara katılan Koray Aydın, Habertürk ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.



Yeni partinin MHP'nin devamı olmayacağını kaydeden Aydın, 'Toplumun her kesiminden insan olacak' dedi. Aydın, partinin kurucular kurulunda kendi dallarında tanınmış ama siyasette yeni isimlerin yer alacağını söyledi.



Aydın, yeni partinin adı ile ilgili olarak da 'Merkez Demokrat Parti' üzerinde çalıştıklarını söyledi.



Yeni partinin ismi tartışmalara neden olurken Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yeni partinin adıyla ilgili 'Yurtta Sulh Konseyi'ne 'Merkez Demokrat' maskesi takmışlar!' yorumunu yaptı.



Yeni partinin ismi tartışmalara neden olurken Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yeni partinin adıyla ilgili 'Yurtta Sulh Konseyi'ne 'Merkez Demokrat' maskesi takmışlar!' yorumunu yaptı.