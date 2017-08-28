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Korkunç! Tıkanan sulama borusunu kırdıklarında...

Şanlıurfa'da tarla sulaması yapan çiftçinin tıkandığı için kırdığı sulama borusunda cenin bulundu.

3. Sayfa / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 17:28
Korkunç! Tıkanan sulama borusunu kırdıklarında...

Olay, Koruklu Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi.

Tarla sulaması yapan adı öğrenilmeyen bir çiftçi, borunun tıkandığını fark edince çekiçle boruyu kırdı. Kırılan boruda cenin bulan çiftçi, bir süre şaşkınlık yaşadıktan sonra durumu Jandarmaya bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen ekipler, cenin üzerinde inceleme yaptı. 4.5 aylık olduğu anlaşılan cenin, Mehmet Akif İnan eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, kanal borusuna cenini atan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.



Cenin


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