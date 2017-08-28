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Kılıçdaroğlu Fransız ajansına konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransız haber ajansı AFP’ye verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kariyerinin olmadığını söyledi.

Siyaset / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 02:44
Kılıçdaroğlu Fransız ajansına konuştu

CHP Lideri, “(Erdoğan) beni tehdit olarak görüyor. Zaman zaman tehdit içeren konuşmalar yapıyor ama biz onun tehditlerinden korkmayacağız” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik yargı sürecinin başlayacağına yönelik sözlerini de “Erdoğan kesinlikle benden çekiniyor, benden korkuyor” diye yorumladı.

KARİYERİ YOK

AFP, Kılıçdaroğlu'na, 2019 seçimlerinde Erdoğan'ın kariyerini tehlikeye sokup sokamayacağını sordu. CHP Lideri'nin yanıtı, “Erdoğan'ın bir kariyeri yok. Diktatörlerin, darbe komplocularının kariyeri olur mu?” oldu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı ‘sivil darbe' yapmakla suçladı ve “Türkiye şu anda bir darbe sürecinde. Parlamento devre dışı bırakıldı. Tek bir kararnameyle istedikleri kişinin malına el koyabiliyor ya da kamu sektöründen çıkarabiliyorlar. Buna demokrasi mi diyorsunuz” görüşünü dile getirdi. Kılıçdaroğlu, “Tüm imkansızlıklara ve engellere rağmen bir araya geliyoruz. Hepimiz demokrasi ve insan hakları için konuşuyoruz. Bu tabii ki onu (Erdoğan'ı) korkutuyor” diye konuştu.

BİZE KATLANAMIYOR

CHP Lideri, tutuklanmaktan korkuyor musunuz sorusuna “Asla” cevabını verdi. Kılıçdaroğlu, “Biz Türkiye'de Erdoğan'a karşı en etkili muhalefet yapan tek partiyiz. Bu yüzden bizim varlığımıza katlanamıyor” derken, 2019'daki seçimde aday olup olmayacağı konusunda ise yorum yapmadı.

CumhurbaşkanıKemal KılıçdaroğluChpRecep Tayyip Erdoğan


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