Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda çekilen fotoğrafın hikayesini anlattı..
Canlı yayında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin Külliyeyi görünce "İşte büyük devlet olmanın işareti budur' dedi. Orada ben Sayın Putin'e büyük devlet olmanın gereği olan Külliye'mizi gösteriyorum. Kremlin Sarayı'nı biliyorsunuz. O da büyük bir devlet olmanın işaretidir. İçinde kaybolursunuz öyle bir yer. Biz Külliye'yi yaptık ana muhalefetin başındaki zat bunu hazmedemedi" ifadelerini kullandı..