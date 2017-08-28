Canlı yayında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin Külliyeyi görünce "İşte büyük devlet olmanın işareti budur' dedi. Orada ben Sayın Putin'e büyük devlet olmanın gereği olan Külliye'mizi gösteriyorum. Kremlin Sarayı'nı biliyorsunuz. O da büyük bir devlet olmanın işaretidir. İçinde kaybolursunuz öyle bir yer. Biz Külliye'yi yaptık ana muhalefetin başındaki zat bunu hazmedemedi" ifadelerini kullandı..





