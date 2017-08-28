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İngiltere'de alarm! Yüzlerce kişi zehirlendi

İngiltere’nin Sussex kentinde kimyasal sızıntıdan kaynaklandığı düşünülen zehirli gaz bulutlarının bölgede ortaya çıkması sonucu 150 kişi zehirlendi.

3. Sayfa / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 22:03
İngiltere'de alarm! Yüzlerce kişi zehirlendi

İngiltere'nin Sussex kentinde, kimyasal sızıntıdan kaynaklandığı düşünülen zehirli gaz bulutları paniğe yol açtı. Yetkililer, 150 kişinin kusma, nefes alamama ve göz yanması gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğunu bildirdi. Sussex polisi, kimyasal sızıntının kaynağının henüz belirlenmediği, deniz aşırı kaynaklanabileceğini açıkladı.

Ayrıca, gaz bulutunun doğu bölgesindeki Bexhill şehrine doğru ilerlediğini belirtti.



Kaynak : İHA

İngiltere


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