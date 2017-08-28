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Hürriyet yazarı Ayşe Baykal: Kimseyi yemeyin Ertuğrul Bey

Hürriyet yazarı Ayşe Baykal, Ertuğrul Özkök'ün atletli fotoğrafını 'yemedi'.

Güncel / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 09:26
Hürriyet yazarı Ayşe Baykal: Kimseyi yemeyin Ertuğrul Bey

Geçtiğimiz hafta Ertuğrul Özkök ile Ersoy Dede arasında atletli fotoğraf polemiği yaşanmıştı. 

Ertuğrul Özkök, Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafını destekleyen bir yazı kaleme alınca Ersoy Dede “… Verebiliyorsan kendi atletli fotoğrafını ver” çağrısı yapmıştı.
 
Ertuğrul Özkök'ün bu çağrı üzerine köşesinden paylaştığı atletli fotoğrafı ise geçerli not almadı. 

O isimlerden biri de yine Hürriyet yazarlarından Ayşe Baykal.



Baykal'ın Ersoy Dede haklı “Kimseyi yemeyin Ertuğrul Bey.” başlıklı yazısı şu şekilde:

Ertuğrul Özkök'ün', Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafını destekleyen yazısına istinaden Ersoy Dede “… Verebiliyorsan kendi atletli fotoğrafını ver” çağrısı yapmıştı.

Ertuğrul Bey, arşivinden en atletli ve artistik fotoğrafını (!) koyarak çağrıya cevap verdi ama olmadı, zira kast edilen atletle fotoğraftaki atletin yakından uzaktan ilgisi yoktu… Ertuğrul Bey'i az çok tanıyan herkes bilir ki, kendisinin böyle bir fotoğraf karesinin olması mümkün değil.

Bu yüzden Ersoy Bey haklı; “Kimseyi yemeyin Ertuğrul Bey.”
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ertuğrul Özkök


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