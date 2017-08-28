Engin Ardıç: Domuz gibi biliyorlar

Muhalefetin 'gerekirse ekonomik kriz çıksın, memleket batsın, yeter ki Erdoğan gitsin' kafası taşıdığını söyleyen Engin Ardıç '15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öldürülemediğine çok üzüldüler' dedi.



İşte Engin Ardıç'ın 'Yaşar Yaşar' başlıklı yazısı;



Başka umutları kalmadı...

'Nasıl olsa bu adam günün birinde ölecek' diyorlardı.

O zaman kurtulacaklardı!

Fetö örgütü 'yolcudur yolcu, ameliyat masasında ölmek üzere' balonunu uçurduğu zaman çok sevinmişler, umutlanmışlardı...

15 Temmuz gecesi 'öldürülemeyince' de çok üzüldüler.

'Hayırlı bir iş olacaktı, maalesef olamadı' diyen şerefsizler gördük.

Şimdi artık ölüm lafını kaldırmış görünüyorlar.

Bu gidişle Erdoğan'ın 2019'u da, 2024'ü de kazanacağını domuz gibi biliyorlar.

Umutları, ondan sonrası...

2029'da Erdoğan'ın yeniden adaylığını koyması mümkün değil.

Umutları, AKP'nin 'zayıf' bir aday göstermek zorunda kalması ve böylece kaybetmesi.

Yani bu arada kendi adaylarının 'kuvvetli' olacağını da varsayıyorlar ne hikmetse.

Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez kuvvetli kahramanları Kılıçdaroğlu o tarihte 81 yaşında olacak (Allah uzun ömür versin.) Zarar yok, yeni yıldızları kuvvetli Meral Hanım da 73 yaşının baharını idrak edecek, gencecik. (Bu arada Atatürk de 148 yaşında.) Bakınız herifçioğlu ne demiş:

'Şunu bütün kalbimle inanarak söylüyorum, bu rejim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra asla yaşayamaz!' Yani, tut ki CHP ya da adı belirsiz yeni parti kazandı, yeni gelenin 'rejimin yetkilerinden' kolayca vazgeçeceğini düşünüyor.

Ne yapacak o 'muhayyel' başkan?

O kadar enayi mi?

Hiçbir yetkisini kullanmayacak, bu da yeni bir anayasa hazırlanıp mecliste oylanıncaya ve de gene referanduma sunuluncaya kadar en azından bir yıl demek...

O arada memleketi kim yönetecek?

Yönetilmeyecek herhalde.

Herşey sürüncemede kalacak.



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