Edinilen bilgiye göre kaza, saat 08.00 sırasında Muratpaşa ilçesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Lara Plajı Sosyal Tesisleri yolunda meydana geldi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 07 ECP 53 plakalı, KL08 hatlı toplu taşıma otobüsünün şoförü Yaşar Beşmumlu (57), yolcularını indirdikten sonra çay almak için otobüsten indi.



İddiaya göre, çalışan otobüsün kapısını kapatıp inen Beşmumlu, aracın bir anda hareket ettiğini gördü. Beşmumlu, hareket eden otobüsü kelebek camından imdat çubuğunu çekerek durdurmak istedi. Otobüsü durdurmaya çalışan Yaşar Beşmumlu, sol ön tekerin altında kaldı.







Otobüs ise refüjde asılı kalarak durdu. Kazayı gören bir vatandaş hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri Beşmumlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Yaşar Beşmumlu'nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.



Kazadan sonra olay yerine gelen Musa Faruk Başyiğit, “Şoför yolcuları indirmiş, ardından kendisi inmiş. Çay almaya gideceği esnada otobüs hareket etmeye başlıyor. Şoför otobüsü durdurmak isterken, tekerin altında kalıp hayatını kaybediyor. Otobüs de bu kaldırıma çıkıyor” dedi.

Kaynak : İHA