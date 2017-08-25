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Dolar/TL güne yatay başladı

Dolar/TL bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla 3,4856'dan alıcı buluyor Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 azalışla 4,1112'den, sterlin/TL de yüzde 0,07 artışla 4,472'den işlem görüyor

Ekonomi / 25 Ağustos 2017 Cuma 10:11
Dolar/TL güne yatay başladı

Dolar/TL güne yatay başlamasının ardından 3,4856 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, 3,4863 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, bu seviyede tutunamadı ve günü yüzde 0,15 artışla 3,4837'den tamamladı.

Dolar/TL bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla 3,4856'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 azalışla 4,1112'den, sterlin/TL de yüzde 0,07 artışla 4,472'den işlem görüyor.

Analistler, Jackson Hole'de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin yapacağı konuşmaların takip edileceğini belirterek, merkez bankalarının politikalarına yönelik ip uçlarının döviz kurlarında sert hareketlere neden olabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı, yurt dışında ise Almanya İfo iş ortamı güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin izleneceğini, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5040 seviyesinin direnç, 3,4730 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını dile getirdi. Kaynak : AA

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