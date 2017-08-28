Diyet yapayım derken sağlığınızı kaybetmeyin

İnsan vücudunun çok muhteşem bir yapı olduğunu ve bu yapının sağlıklı bir şekilde ayakta kalabilmesi için çeşitli ihtiyaçları olduğunu kaydeden Liva Hastanesi Diyetisyeni İrem Başar, “Günümüz insanlarının en büyük sağlık sorunlarının başında çok fazla tüketim ya da vücudun gereksinimlerini karşılayamayacak kadar az tüketim geliyor. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, hastalıklara karşı korunmak, günümüz dünyasında çevreden alınan toksinlerin yok edilebilmesi gibi pek çok hayati işlev için mutlaka vitamin ve minerallere ihtiyacımız var. Bu nedenle sağlıklı bir yaşama ve vücuda sahip olabilmek için dengeli beslenmek şart” dedi.



“En önemli önlem sağlıklı beslenmek”



Bugün aşırı kilo veya aşırı halsizlik ve zayıflık rahatsızlığı yaşayanların en önemli sorunlarının dengeli beslenememek olduğunu kaydeden Diyetisyen İrem Başar, “Sağlıklı beslenme diğer adıyla dengeli beslenme aslında koruyucu sağlığın bir parçasıdır. Çünkü beslenme alışkanlıklarımız sağlıklı olduğunda, vücuda giren doymuş yağlar, trans yağlar, toksik maddeler daha az olacağı için hastalıklara yakalanma riskimiz de azalır. Ancak Batı tarzı beslenme dediğimiz basit şeker, fruktoz, yağ, kolestrol, trans yağ ve doymuş yağ açısından yüksek beslenme tarzı, vücuttaki mekanizmaları bozmaya başlıyor. Damar yapınız bozuluyor. Damar yapınız bozulunca organlara giden kan akımında sorunlar meydana çıkmaya başlıyor. Bu nedenle yaşam boyu sağlık için herkesin yaşına, işine ve durumuna göre beslenmesi gerek” diyerek özellikle tatilde ve kurban bayramında vatandaşların ölçüyü kaçırmamasını tavsiye etti. Kaynak : İHA