Deniz kıyısında başlayan mutluluk denizde son buldu!

Almanya’da eğitim gördüğü günlerde tanıştığı Meryem ismindeki kız arkadaşı ile geçen yıl Muğla’nın Datça ilçesinde nişanlanan Şükrü Sakarya (28), Erdek’in Narlı Mahallesi’nde pansiyon işleten ailesinin yanına tatil için geldi. Mendirekten dalgıç kıyafetlerini giyerek zıpkınla balık avlamak için dalan Şükrü Sakarya’nın uzun süre denizden çıkmadığını fark edilen yakınları durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Sakarya’nın ilk daldığı yere gelen ekipler, genç dalgıcı arama çalışmalarına başladı.



Bir süre sonra denizde baygın halde bulunan genç denizden çıkarılarak Erdek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şükrü Sakarya hayatını kaybetti. Sakarya, Bursa Adlı Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Manyas’ın Börülceağaç Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Ailesinin ikamet ettiği Narlı’da oldukça sevilen bir kişi olan Sakarya’nın ani vefatı ailesinin yanısıra sevenlerini de hüzne boğdu. Kaynak : İHA