Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail işgal teşebbüslerine son versin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Mescid-i Aksa gerilimine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Dört asır boyunca Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya hizmet etme şerefine nail olmuş bir ülke olarak bu mukaddes şehrin asla çatışma, kan ve gözyaşı ile gündeme gelmesini istemiyoruz. Bölgede kalıcı barış ve huzurun yolu bellidir. Bu yol, 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasıdır. Soruna çözüm bulunması sadece Filistinli kardeşlerimize değil İsrail'in de hayrınadır. Barış çabalarına destek vermeye hazırız.Bugün Başkan Abbas ile mevcut durumu ele aldık. Önümüzdeki dönemede bu hususlara yöneleceğiz.





İSRAİL'E ÇAĞRI...



İsrail işgal teşebbüslerini son versin.Bizim çocuklarımız gibi Filistinli çocuklarında bayram sevincini yaşamasını istiyoruz. Gazze'de inşa ettiğimiz hastanenin tıbbi donanımını tamamlıyoruz. Filistin'in FETÖ karşısında kararlı tutumu için teşekkür ederim. Filistinli kardeşlerimize vize serbesitisi tanıyacağız. Cenin'de 5 bin Filistinli kardeşimize iş sağlayacak bir çalışma yürütülüyor. UNESCO'nun aldığı karar büyük önem taşıyor. Filistin hükümetine 10 milyon dolarlık bir hibe vereceğiz. Aziz kardeşim Abbas geçtiğimiz Ekim ayında FETÖ karşısında dayanışma sergilemek için gelmişti.



ABBAS: TÜRKİYE'NİN İSLAM ZİRVESİNE BAŞKANLIK ETMESİNİ ÖNEMSİYORUM



Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ise şöyle konuştu: Resmi karşılama töreninden dolayı teşekkür ederim. Bu Filistin halkının bağımsızlık arzusunna ne kadar önem verdiğinizin göstergesidir. Cumhurbaşkanına son gelişmeleri aktardım. ABD Başkanı Trump'ın çabalarını ilettim. Bizim tek arzumuz Filistin'de 1967 yılı sınırları içinde bir ülke kurmaktır. İsrail'in yaptıklarına karşı takındığınız tutum için teşekkür ederim. Filistin'de inşa ettiğiniz hastaneler, okullar, sanayi kurumlarının kurulması için teşekkür ederim. Öte yandan Türkiye'nin İslam Zirvesi'ne başkanlık etmesini önemsiyoruz. Tüm üye ülkelerin topluca hareket etmesini önemsiyoruz.