CHP'li Hüsnü Bozkurt yine aynı sözlerle tehdit etti

Halk Tv'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına katılan CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt yine tehdit etti.



'İZMİR'DEN DENİZE DÖKERİZ' DEMİŞTİ



Bozkurt anayasa referandumu öncesi 'Diyelim ki ‘evet' çıktı, kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan başlarız, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye Sakarya'ya Dumlupınar'a...' diye konuşan Bozkurt, 'Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz' diyerek evet verecek olan seçmenleri tehdit etmiş ve hakkında soruşturma açılmıştı.



YİNE AYNI TEHDİT!



Hüsnü Bozkurt tehditlerini katıldığı programda sürdürürken sözleriyle seçmenleri kast etmediğini söyledi. CHP'li Bozkurt'un tehdidi sonrası salonda bulunan izleyiciler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atarken tehditçi vekili uzun süre ayakta alkışladı.