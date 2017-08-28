CHP'li Aykut Erdoğdu canlı yayında itiraf etti: Biz teröristin önde gideniyiz

Uğur Dündar ile Halk Arenası programına canlı yayın konuğu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu 'FETÖ' soruşturması ve teröre destek verdikleri iddiasıyla tutuklu bulunan sözde gazetecilere destek verirken ilginç ifadeler kullandı.



Erdoğdu ' Eğer Gökmen Ulu teröristse, Ahmet Şık teröristse, Kadri Gürsel FETÖ'cüyse biz teröristin önde gideniyiz.' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel