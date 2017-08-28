USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

CHP'li Aykut Erdoğdu canlı yayında itiraf etti: Biz teröristin önde gideniyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Halk Tv'de katıldığı canlı yayında skandal ifadeler kullandı.

Güncel / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 21:26
CHP'li Aykut Erdoğdu canlı yayında itiraf etti: Biz teröristin önde gideniyiz
Video için tıklayın

Uğur Dündar ile Halk Arenası programına canlı yayın konuğu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu 'FETÖ' soruşturması ve teröre destek verdikleri iddiasıyla tutuklu bulunan sözde gazetecilere destek verirken ilginç ifadeler kullandı.

Erdoğdu ' Eğer Gökmen Ulu teröristse, Ahmet Şık teröristse, Kadri Gürsel FETÖ'cüyse biz teröristin önde gideniyiz.' dedi. 
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Erdoğan'dan şehitlikteki rezalete tepki! Erdoğan'dan şehitlikteki rezalete tepki! Kurtulmuş açıkladı: Soruşturma açılacak Kurtulmuş açıkladı: Soruşturma açılacak Atletle adalet arayan komik CHP'li Atletle adalet arayan komik CHP'li CHP'liler şehitlerin mekanında şarap içip göbek attı CHP'liler şehitlerin mekanında şarap içip göbek attı CHP'liler Adalet Kurultayı'nda içki içti CHP'liler Adalet Kurultayı'nda içki içti

Aykut ErdoğduGökmenMilletvekiliGenel Başkan YardımcısıCanlı Yayın


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı