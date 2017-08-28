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C vitamini, katarakt oluşumunu azaltıyor!

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Amerikan Oftalmoloji Akademisi dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, C vitamini kullanımının katarakt oluşumunu önemli ölçüde azalttığını söyledi.

Sağlık / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:22
C vitamini, katarakt oluşumunu azaltıyor!

Kaşkaloğlu, İngiltere'de 2 bin 54 ikiz üzerinde 10 yıl süreyle yapılan araştırmaya göre düzenli olarak C vitamini alan grubun, almayan gruba oranla katarakt oluşumunda yüzde 30'a varan azalma görüldüğünü kaydetti.

Katarakt oluşumunun yüzde 35'ini genetik unsurlar, diğer yüzde 65'ini ise beslenme, yaş, alkol sigara tüketimi, şeker hastalığı ve aşırı gün ışığı gibi çevresel faktörlerin oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Ülkemizde ise 60 yaşın üzerindeki her bin kişiden 5'i katarakt ameliyatı oluyor. C vitamininin antioksidan özelliği nedeniyle katarakt oluşumunun önüne geçtiği yapılan deneylerle ortaya kondu” diye konuştu.

60 yaş üzerindeki kişilerin göz sağlığı için beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Kaşkaloğlu, C vitamini açısından zengin, narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

15 dakikalık bir operasyon

Hastaların konforunu ve ameliyat başarısını artırmak için sürekli yatırım yaptıklarını dile getiren Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Femtosaniye Lazer ile katarakt ameliyatlarında hastanın 15 dakikalık bir operasyon sonrasında evine giderek, çok kısa sürede günlük yaşantısına geri dönebildiğini dile getirdi. Kaynak : İHA

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