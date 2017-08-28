USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Askerleri taşıyan araç kaza yaptı

Ardahan’da festivalden dönen askerleri taşıyan minibüs ile özel otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü asker toplam 5 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 00:23
Askerleri taşıyan araç kaza yaptı

Kaza, gece saatlerinde Ardahan - Göle karayolu Yiğitkonağı köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ardahan merkezde dün ve bugün düzenlenen “16. Ulusal Kültür ve Bal Festivali'nde görev alan ve programın ardından Göle ilçesine dönmek üzere minibüsle yola çıkan askerleri taşıyan araç, 26 RE 616 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 4'ü asker ve otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.





Kaynak : İHA

TahkikatTrafik Kazası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı