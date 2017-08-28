Askerleri taşıyan araç kaza yaptı

Kaza, gece saatlerinde Ardahan - Göle karayolu Yiğitkonağı köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ardahan merkezde dün ve bugün düzenlenen “16. Ulusal Kültür ve Bal Festivali'nde görev alan ve programın ardından Göle ilçesine dönmek üzere minibüsle yola çıkan askerleri taşıyan araç, 26 RE 616 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 4'ü asker ve otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.











Kaynak : İHA