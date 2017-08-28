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Arakan'daki kahreden görüntü Aylan bebeği hatırlattı

Arakan'da devam eden çatışmalardan kaçıp, komşu Bangladeş’e girmeye çalışan Müslüman bir ailenin bebeği, Naf nehrinde botun batması sonucu hayatını kaybetti. Naf nehrinde botun batmasıyla hayatını kaybeden çocuğun fotoğrafı sosyal medyada ise büyük yankı buldu.

Dünya / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 21:11
Arakan'daki kahreden görüntü Aylan bebeği hatırlattı

Geçen yıl Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Aylan bebeğin fotoğrafına oldukça benzeyen bu fotoğraf, sosyal medyada ‘Aylan kızı' olarak adlandırıldı.Paylaşılan fotoğrafla beraber Arakan Müslümanlarının yaşadıkları dram ve acı, fotoğraf altında farklı şekilde yorumlandı. Sosyal medyalarda paylaşılan bu fotoğrafta insanlar ‘Rohingyalara destek olun' paylaşımı yaparken, Aylan bebeğe atıfta bulunarak benzer acının Arakan'da sürdüğü anlatıldı.

2 Eylül 2015 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin bu fotoğrafı dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı yaptıkları paylaşımlarda Arakan'daki Müslüman halkın yaşadığı dram ve acıya dikkat çekiyor.


Müslüman


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