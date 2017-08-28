Aleyna Tilki Edirneliler için söyleyecek

656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde sağanak yağış nedeniyle ertelenen Aleyna Tilki konseri, 29 Ağustos 2017 tarihinde Saat 21.00'de Saraçlar Caddesi'nde düzenlenecek. Aleyna Tilki, birbirinde güzel şarkılarını Edirne'deki hayranları için söyleyecek.



Tüm Edirne halkını 29 Ağustos akşamı Aleyna Tilki konserine davet eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında kentimizde gerçekleştirilmesi beklenen konser, sağanak yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Edirnelilerin heyecanla beklediği konser 29 Ağustos 2017 tarihinde Saraçlar Caddesi'nde düzenlenecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın arifesinde gerçekleştireceğimiz konsere tüm Edirne halkını davet ediyorum” dedi.



Kaynak : İHA