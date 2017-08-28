Ahmet Hakan, Bülent Tezcan'ı ti'ye aldı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, geçtiğimiz günlerde ortaya attığı iddiayla rezil olan CHP Milletvekili Bülent Tezcan'la köşesine taşıdı.



Bülent Tezcan, Adil Öksüz'ün ortalarda gezdiğini ifade ederek, bazı belgeler ortaya koymuştu. Olayın araştırılmasının ardından bu olayın isim benzerliğinden başka bir şey olmadığı ortaya çıkmıştı.



Bu olayı ti'ye alan Ahmet Hakan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e benzerliğiyle dikkat çeken bir fotoğrafı köşesinde paylaşırken, bu fotoğrafı Bülent Tezcan görmesin diyerek dalga geçti.



İşte o yazı;



ADİL ÖKSÜZ UÇAKLARDAYSA FETULLAH DA OTOBÜSLERDE



CHP'li Bülent Tezcan iddia etmişti.



Demişti ki:



“Adil Öksüz Türkiye'de uçak seyahatleri yapıyor. Meydan meydan dolaşıyor.”



Çok geçmeden anlaşıldı ki...



Bülent Tezcan'ın sözünü ettiği Adil Öksüz'ün FETÖ'cü Adil Öksüz'le alakası yok.



Söz konusu olan isim benzerliğiymiş!







Şu fotoğrafı Bülent Tezcan'dan saklayalım lütfen.



Bunu görüp de...



“Fetullah Gülen Türkiye'de belediye otobüslerinde elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Üstelik yaş nedeniyle bilet parası bile vermiyor” diye açıklama yapabilir.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel