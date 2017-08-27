Adana'da silahlı kavga

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3094 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinlerinden Murat G., Hakan G. ve Cem G., komşularıyla tartışmaya başladı.



Tartışmanın alevlenmesiyle Murat G., Hakan G. ve Cem G. av tüfeğiyle komşularına ateş açmaya başladı.



Vatandaş ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.







OLAYLARA MÜDAHALE EDEN POLİS YARALANDI



Olay yerine gelen polislerden, birisi kavgayı ayırmak istediği sırada omzundan hafif bir şekilde yaralandı. Yaralanan polis memuru, ekip arkadaşları tarafından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çıkan silahlı kavgada polis memuru dışında yaralanan 12 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, aynı mahallede iki sokak geride bulunan bir müstakil ev kundaklandı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangın büyümesi engelledi. Ev kundaklanmasının kavgayla ilgili olduğu öğrenildi.















Kaynak : İHA