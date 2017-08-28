ABD'deki Harvey Kasırgası'nda en az 5 kişi öldü

Teksas
Valisi Greg Abbott, felaketle ilgili yaptığı açıklamada, eyalette toplam 250 otoyolun kapandığını, 19 kentin de afet bölgesi
ilan edildiğini kaydetti.
Bölgede Harvey Kasırgası'nın şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bilgisi de teyit edildi. Harvey'in şiddetli şekilde ilk vurduğu 10 bin kişinin yaşadığı Rockport kasabasında daha fazla can kaybı olabileceği belirtiliyor.
Bir saatte yaklaşık 10 santimetreye ulaşan yağış alan Houston
'un da içinde olduğu Harris County'de (yönetim bölgesi), sel baskını
sonrasında güç kaynağı arızalanan bir devlet hastanesindeki hastalar tahliye edilmek zorunda kalındı.
Meteoroloji
yetkililerine göre Harvey Kasırgası çarşamba gününe kadar Teksas
'ın güneydoğusunda etkisini sürdürecek.
- Ekonomik boyutu yüksek olabilir
Çoğunluğu Houston
kentinde olmak üzere 248 bin kişinin elektriksiz kalmasına yol açan kasırga
evlerin çatılarını uçurarak ve bazılarını tamamen yıkarak büyük zarar verirken, ağaçların devrilmesiyle yolların kapanmasına ve enerji hatlarının kopmasına da yol açtı.
ABD'nin petrol
endüstrisinin kalbinde meydana gelen felaketin ekonomik boyutunun büyük olması bekleniyor. Limanlar, demiryolları
ve karayollarının kapalı durumda olması, bir süreliğine ülkenin imalat ve tedarik zincirinin kopmasına neden oldu.
Teksas
'ın körfez
kıyısındaki önemli petrol
ve doğalgaz
tesisleri geçici olarak kapatılırken, ABD'nin en büyük petrol
şirketi Exxon Mobil
, Baytown'daki ikinci büyük rafinerisini kapattığını bildirdi.
Harvey Kasırgası, ABD'nin körfezdeki petrol
üretiminin yüzde 24'ünün durmasına yol açtı.
Bu arada, eyaletteki Houston
, Dallas, Corpus Christi, Austin ve San Antonio
'daki havaalanlarında bir günde en az bin 140 uçuş iptali gerçekleşti.
İnşaat ve ev malzemeleri satan Home Depot
ve Lowe's mağazalar zinciri de felaket
nedeniyle bölgedeki 50'den fazla mağazasını günlerdir kapalı tutuyor.
- Halka yollara çıkmama uyarısı
ABD Ulusal Meteoroloji
Dairesi (NWS) yetkilileri ve Belediye Başkanı
Sylvester Turner, Houston
bölgesinde halka yollara çıkmamaları uyarısında bulundu.
'Bu 4 ila 5 gün sürecek. Bu 1'inci gün' diyen Turner, hayati tehlike olmadıkça kurtarma ekiplerinin aranmamasını da istedi.
- Katrina benzeri can pazarı
Acil durum ve kurtarma ekiplerinin Houston
ve çevresinde 2 binden fazla kişiyi kurtardığı bildirilirdi. Kurtarma çalışmalarına Vali Greg Abbott'un talebiyle ulusal muhafızlar da katılıyor.
New Orleans
'ta 2005'te yaşanan Katrina Kasırgası'nı hatırlatan görüntülerin yaşandığı Houston
'da, bir çok yerde adeta 'can pazarı' yaşandı.
Harvey Kasırgası'nın neden olduğu aşırı yağışlar ve seller yüzünden Houston
şehirinin bir çok bölgesinin sular altında kalmasının ardından, pazar günü Houston
'daki ana kongre merkezi barınak haline getirilerek 5 bin kişi yerleştirildi.
Katrina Kasırgası sırasında New Orleans
'ta 30 bin civarında kişi evlerinden kurtarılarak kentin en büyük futbol stadyumuna yerleştirilmişti.
- Trump salı günü felaket bölgesine gidecek
Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump
'ın salı günü felaket
bölgesine giderek incelemelerde bulunması bekleniyor.
Beyaz Saray'dan pazar günü
yapılan açıklamada, Trump
'ın göreve başlamasından bu yana ilk büyük felaket
olan Harvey Kasırgası'nın neden olduğu hasarı yerinde görmek üzere bölgeye gideceği bildirildi.
Eski ABD Başkanı George W. Bush, bin 800 kişinin hayatını kaybetmesine ve 150 milyar dolar
civarında maddi zarara yol açan Katrina Kasırgası'nda, felakete karşı federal desteği yavaş ve yeterince vermediği gerekçesiyle büyük tepki toplamıştı.