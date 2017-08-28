ABD'de Tinder cinayeti: 'Sevgilisi istemiyor' diye 3 yaşındaki oğlunu öldürdü

ABD'nin New Jersey eyaletinde 23 yaşındaki bir adam, çevrimiçi çöpçatanlık uygulaması Tinder'da tanıştığı 17 yaşındaki kız arkadaşı sevmediği için 3 yaşındaki öz oğlunu öldürdü.



David D.J. Creato Jr.'ın, cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkmadan birkaç hafta önce suçunu itiraf ettiği aktarıldı.



Independent'ın haberine göre savcılar, Creato'nun Tinder'da tanıştığı 17 yaşındaki Julia Stensky adlı kız arkadaşı çocuğu istemediği ve velayetinden vazgeçmesini talep ettiği için Brendan'ı öldürdüğünü söyledi.



Creato, baba olmasından ötürü Stensky'nin rahatsızlık duyduğunu ve bu konuda sık sık kavga ettiklerini dile getirdi.



KIZ ARKADAŞINA YÖNELİK HENÜZ BİR SUÇLAMA YOK



Savcıların, Creato için 10 yıl hapis cezası talebinde bulunacağı belirtildi.



Öte yandan Creato'nun kız arkadaşı Stensky herhangi bir suçlamayla karşılaşmadı.



‘ÇORAPLARI TEMİZDİ, EVDEN ÇIKIP YÜRÜMÜŞ OLAMAZ'



Creato, Ekim 2015'te 911'i arayarak oğlunun evden çıktığını ve kaybolduğunu bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, 3 yaşındaki Brendan'ın cansız bedenini, evin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki bir derede buldu.



Fakat yapılan incelemeler sonucu çocuğun gördüğü şiddet üzerine hayatını kaybettiği tespit edilirken, ölüm sebebinin tam nedeni anlaşılamadı.



Öte yandan savcılar, kurbanın çoraplarının temiz olduğunu ve bunun, ‘evden çıktığı' iddiasını çürüttüğünü belirtti.



'KUTSAL BİR RUH ONU DEREYE DOĞRU ÇAĞIRMIŞ OLABİLİR'



Camden Bölge Savcılığı ofisinden dedektiflerin talebi üzerine Brendan'ın annesi Samantha Denoto, oğullarına ne olduğuna dair Creato ile yaptığı görüşmeleri gizlice kayda aldı.



Bu kayıtlara göre Creato'nun, eğer kaçırıldıysa, çocuğun evden çıkıp dereye doğru yürümesinin pek mümkün olmadığını söylediği kaydedildi.



Creato en sonunda ise parkın ‘kutsal' olduğunu ve belki bir ‘enerji' veya ‘ruh'un Brendan'ı dereye doğru çekmiş olabileceğini iddia ediyor.



Ayrıca 2015 yılında Brendan'ın 20 yaşındaki teyzesi de cinayetle ilgili ifade verdi.