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3 bin Müslüman katledildi Türkiye harekete geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında Myanmar'daki vahşetle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

Güncel / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 21:48
3 bin Müslüman katledildi Türkiye harekete geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevinin 3. yılında, Oğuz Haksever'in sunumunu yaptığı özel yayında soruları yanıtladı. Erdoğan Myanmar vahşetiyle ilşgili alınan kararı açıkladı.

Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamaları;

Maalesef dünya Myanmar'a, diyebilirim ki kör ve sağır. Duymuyor ve görmüyor. Bu son Bangladeş olayı ise çok daha acınası bir olay. Gelen rakamlar maalesef 3 bin civarında insanın bu şekilde mağdur edildiği, hatta ölmesine neden olan bazı adımların atıldığı istikametinde. Tabii bu konuyla ilgili biz bunu ağır, şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Yine onun takibini de ilgili uluslararası kurumlar vasıtasıyla başta BM olmak üzere dile getireceğiz.

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