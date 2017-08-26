Venezuela askeri tatbikat başlattı

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, başkent Caracas'ın doğusundaki Ulusal Muhafızlar tesisinde yapılan, 900 bin asker ve milisin katılımıyla iki gün sürecek tatbikatların açılışını yaptı.



Lopez, buradaki konuşmasında, Washington yönetiminin dün açıkladığı Venezuela'ya yönelik yaptırımlara karşı silahlı kuvvetlerin hükümetin yanında olduğunun altını çizerek 'Venezuela'da daha büyük demokrasiye giden yolda, imparatorluk daha çok hücumla yanıt veriyor.' dedi.



ABD yönetimi dün yayımladığı başkanlık kararnamesi ile Venezuela'ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar uygulama kararı almıştı.







Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin Venezuela'da kriz çıkarmak istediğini öne sürerek, 'Halkımızı ve demokrasimizi tüm imkanlarımızla savunacağız.' demişti.







Söz konusu yaptırımların, Venezuela hükümetiyle ticareti ve devlete ait petrol şirketlerini hedef aldığı ileri sürülüyor.











Kaynak : AA