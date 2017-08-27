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Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Korku filmlerinin efsanevi yönetmeni Tobe Hooper, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Kültür-Sanat / 27 Ağustos 2017 Pazar 18:41
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

ABD'li korku filmlerinin efsanevi yönetmeni Tobe Hooper, Los Angeles'taki kaldığı evinde 74 yaşında hayatını kaybetti. Hooper'ın ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

TOBE HOOPER KİMDİR?

Senarist, yapımcı ve yönetmen olarak bilinen Hooper, 25 Ocak 1943 tarihinde Teksas'ın Austin kentinde doğmuştur. 1960'lı yıllarda kariyerine kameraman olarak başladı.

İlk yönetmenliğini, 1969'da yayınlanan düşük bütçeli bir hippi filmi olan Eggshells ile yaptı. 1974 yılında şiddet içeriği nedeniyle İngiltere dahil olmak üzere birçok ülkede yasaklanmış olmasına rağmen, gişede çok başarılı bir performans sergileyen kült film 'Teksas Testere Katliamı' filmini çekti. 1982 yılında ise hikayesini Steven Spielberg'ün yazdığı 'Kötü Ruh' filmini çekti. Ayrıca Stephen King'in yazdığı Salem's Lot'u ise TV'ye uyarladı.

Kaynak : İHA

İngiltereHippiKült Film


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