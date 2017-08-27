USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Türkmen kenti Telafer geri alındı!

Irak ordusu, Türkmen kenti Telafer'in merkezini terör örgütü DEAŞ'tan geri aldı.

Dünya / 27 Ağustos 2017 Pazar 13:40
Türkmen kenti Telafer geri alındı!

Telafer Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Orduya bağı zırhlı birlikler, Haşdi Şabi'ye ait 2, 9, 11'inci birlikleri, Askeri, Sanayi, Maarid semtlerini ve Telafer Kapısı'nı DEAŞ'tan kurtardı. Böylece ilçe merkezinin tüm semtlerinde kontrol sağlandı." ifadelerini kullandı.

Yarullah, örgütün elinde yalnızca İyadiyye bölgesinin bulunduğunu belirterek, Irak güçlerinin bu bölgeyi almak için harekat başlattığını kaydetti. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 20 Ağustos Pazar günü, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunu başlattıklarını açıklamıştı.

Irak


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı