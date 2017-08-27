Tezcan, Adil Öksüz haberi yalan çıkınca kıvırdı

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Bülent Tezcan, 15 Temmuz'un önemli ismi Adil Öksüz'le ilgili şok sayılacak bir iddia ortaya atmış, Sözcü gazetesi de dün konuyu manşetten haber yaparak '15 Temmuz tiyatro' algısını devam ettirmeye çalışmıştı.



SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuyla ilgili açıklama yaparak; Tezcan'ın bahsettiği Adil Öksüz'ün FETÖ'cü Öksüz olmadığını ve isim benzerliği olduğunu belirtmişti.



ADİL ÖKSÜZ YALANLADI

Bülent Tezcan'ın bahsettiği Adil Öksüz ise bugün yaptığı açıklamayla CHP Milletvekili'ni yalanladı ve hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.







BÜLENT TEZCAN TOPU ATTI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, bugün Adalet Kurultayı'nda yaptığı basın toplantısında; isim benzerliği nedeniyle zan altında bırakılan Adil Öksüz'ün kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağının sorulması üzerine; 'Yani vatandaşın suç duyurusu hakkı vardır. Beni neden şikayet edecek savcı hakkında suç duyurusunda bulunsun. FETÖ'cü Adil Öksüz'le onu irtibatlandıran ben değilim duruşmanın savcısı. FETÖ'cü Adil Öksüz şu tarihte yolculuk yapmıştır diyor.' dedi.



'SAVCIYA SORACAKLAR'

Bülen Tezcan şöyle devam etti; 'Bunları ben söylemiyorum savcının evrakı söylüyor. Bu evrakta FETÖ soruşturmanın şüphelisi Adil Öksüz'ün uçuş kayıtları vardır diyor. Ben de o 2-3 sütunun altını çizdim, basınla paylaştım. Birisi yanılma içerisindeyse onu savcıya soracaklar.'

