Teröristlerle çatışma çıktı

Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sarıseki Mahallesi kırsalında Amanos Dağları içerisinde bulunan Yonsul Yaylası'nda akşamüzeri bir grup PKK'lı ile yaylanın dere yatağında Jandarma Özel Harekat arasında sıcak temas sağladı.



Bölgede çatışma seslerinin geldiği, operasyonun devam ettiği belirtildi. Kaynak : İHA