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Teröristlerle çatışma çıktı

Amanos Dağları kırsalında PKK’nın yapılanmasını sonlandırmaya yönelik yürütülen operasyonda güvenlik güçleri ile İskenderun ilçesi kırsalında bir grup PKK’lı terörist ile sıcak temas sağlandı.

3. Sayfa / 27 Ağustos 2017 Pazar 21:37
Teröristlerle çatışma çıktı

Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sarıseki Mahallesi kırsalında Amanos Dağları içerisinde bulunan Yonsul Yaylası'nda akşamüzeri bir grup PKK'lı ile yaylanın dere yatağında Jandarma Özel Harekat arasında sıcak temas sağladı.

Bölgede çatışma seslerinin geldiği, operasyonun devam ettiği belirtildi. Kaynak : İHA

ÇatışmaJandarmaPkkAmanos DağlarıTerör Operasyonu


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