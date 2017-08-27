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Şehitlikteki rezalete işlem başlatıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kocadere Kamp Alanı’nda gerçekleşen “Adalet Kurultayı”na ilişkin yerel ve ulusal basın ile sosyal medyada fotoğraflar ihtiva eden, kurultayda alkol tüketiminin olduğuna yönelik haberler üzerine işlem başlattı.

Güncel / 27 Ağustos 2017 Pazar 20:05
Şehitlikteki rezalete işlem başlatıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, 6546 Sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun'un 12. maddesi gereğince Tarihi Alan sınırları içerisinde alkollü içki tüketmenin yasak olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, 'Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kocadere Kamp Alanı Süreli Kullanım Tahsis Protokolünün 6. Maddesinin 1. Fıkrası ile 10. Maddenin 1. Fıkrası ve söz konusu protokolün ekinde yer alan 3. Maddesinde yer alan 'Kamp alanı içerisinde kamp süresince her türlü alkollü içecek tüketilmemesi' hükümlerini içeren protokol 25.08.2017 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri ile imzalanmıştır. Ayrıca alkol tüketimlerine yönelik Tarihi Alan sınırları içerisinde ve kamp alanında, Tarihi Alan'ın kuralları, hassasiyetleri ve önemi göz önünde bulundurularak daha duyarlı olunması ve alkol tüketiminde bulunanların Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerince tespit edilerek kanuni işlem yapılmak üzere Başkanlığımıza bildirilmesi hususu ile ilgili resmi yazı yazılarak Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerine tebliğ edilmiştir' denildi.

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