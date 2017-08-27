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Şehit Eren Bülbül için Maçka'ya yürüyor

Burdurlu 63 yaşındaki Osman Koç, Burdur’un Bucak ilçesinden Trabzon’un Maçka ilçesine şehit olan Eren Bülbül için yürüyor.

Yaşam / 27 Ağustos 2017 Pazar 16:34
Şehit Eren Bülbül için Maçka'ya yürüyor

Burdur’un Bucak ilçesinden elinde Türk bayrağıyla yola çıkan Osman Koç, hedefinde Trabzon Maçka olduğunu söyledi.

11 Ağustos günü şehit olan Eren Bülbül için yollara çıkan Osman Koç, 1000 km yaptığı yürüyüş sonrasında Ordu’nun Ünye ilçesinde mola verdi.

Daha önce Şehit Ömer Halis Demir için yürüyen Koç, şimdi de 11 Ağustos günü şehit olan Eren Bülbül için Trabzon’un Maçka ilçesine yürüyor. Günde 30-40 Km yürüdüğünü söyleyen Koç, yaklaşık 7 gün içinde Trabzon Maçka’da olacağını dile getirdi. Kaynak : İHA

Şehit


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