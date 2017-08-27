Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Tuzla'daki tersaneye tamir için götürülen, seyir halindeki boş kuru yük gemisi, gece saatlerinde Sarıyer Demirciköy açıklarında aşağı doğru eğrildi. Bir süre bu şekilde sürüklenen gemi, demir atılmasının ardından saat 03.00 sıralarında ortadan ikiye bölündü.



Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma römorkörleri başta olmak üzere 8 kıyı emniyet gemisi ve sahil güvenlik unsurları sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, geminin Azerbaycan uyruklu kaptanı ile Rusya ve Hindistan uyruklu 10 kişilik mürettebatı kurtardı. Rumeli Feneri'nden karaya çıkarılan mürettebat, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sağlık kontrolleri yapılan gemi personeli, daha sonra işlemleri için Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Ortadan bölünen Moğolistan bayraklı 114 metre uzunluğundaki 'Leonardo' isimli geminin bir parçası su alarak yan yattı. Ana gövde ise ekipler tarafından kıyıya çekildi.







Kaynak : AA