Şanlıurfalı kadınların 'acıyla imtihanı'

Nisanda ekimi yapılan ve ağustosta hasat edilmeye başlanan biber, Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi'nde oluşturulan alanda kadınların hummalı çalışmasının ardından isot haline getirilerek sofralardaki yerini alıyor.



Yakıcı sıcağın yanı sıra biberin acısının etkisiyle zor anlar yaşayan kadınlar, ürünleri elle parçalandıktan sonra makineden geçirip, naylonların üzerinde kurumaya bırakıyor. Biberler, rengi koyulaştıktan sonra makinelerde kıyılıyor.



Zeytinyağıyla harmanlanarak eşsiz tat ve parlaklık kazanan biberler, bu zahmetli ve 'acı dolu' yolculuğun ardından, tadı, rengi ve kokusuyla Şanlıurfa yemeklerinin vazgeçilmezi isota dönüşüyor.







Kadınların kazançları, temizledikleri biber miktarına göre değişiyor. Yaz tatili dolayısıyla anneleriyle biber işine gelen kız öğrenciler ise okul harçlıklarını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.







İsot üretiminde çalışan 65 yaşındaki Ayşe Teke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu işin zor olduğunu söyledi.







Sabah evden yürüyerek gelip işe başladığını anlatan Teke, 'Çocuklarım evlenip evden ayrılınca ben ve eşim yalnız kaldık. Eşim yaşlı ve hasta. Çalışamadığı için mecburen biber temizleme işi yapıyorum.' diye konuştu.







- 'Yoruluyoruz ama alıştık'



Lise öğrencisi kızıyla isot üretimi yapan Emine Budak, yıllardır uğraştığı bu iş sayesinde çocuklarını okula gönderebildiğini dile getirdi.







İşlerinin göründüğünden zor olduğunu vurgulayan Budak, 'Zaman zaman biberler çok acı oluyor, dayanamıyoruz ellerimiz yanıyor, vücudumuzda şişlikler oluşuyor. Sırf bu yüzden hastaneye gittiğimiz oluyor. Her şeye rağmen işimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz.' dedi.







Zeliha Gök de isot üretiminin zorluğuna rağmen ev bütçesine katkıda bulunmak için çalıştığını bildirdi.







İşe saat 07.00'de başlayıp akşama kadar biber temizlediğini belirten Gök, 'Günde 20-30 çuval biber temizleyebiliyorum. Biber acı olduğu için elimiz yanıyor, bezen elimiz kesiliyor, yoruluyoruz ama artık alıştık. Kazandığım parayı aileme verip, onlara katkıda bulunuyorum.' ifadelerini kullandı.







- 'Daha çok kadınlar tercih ediliyor'



Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatifi Başkanı Bekir Polat ise isot üretiminde daha çok kadınların tercih edildiğini söyledi.



Polat, 'Burada çalışan kadınlar yaklaşık 3 ayda kazandıkları paralarla evlerinin kışlık erzakını tamamlayarak, aile bütçesine katkıda bulunuyor. Bir kadın günlük 10-15 çuval biber temizlerse yaklaşık 60-70 lira kazanabiliyor. Kooperatif olarak kadınlara iş ortamı oluşturarak istihdamlarını sağlıyoruz.' diye konuştu.



Kaynak : AA