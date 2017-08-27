Saman balyaları yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu

Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden 68 DN 103 plakalı kamyon sürücüsü, kamyonuna yüklediği saman balyaları ile adeta kazaya davetiye çıkardı.



Kamyonuna aşırı derecede saman yükleyen sürücü yanlara doğru taşırdığı yükle karayolunda 2 kamyonluk yer kaplarken, kamyonu sollamak isteyen araç sürücüleri zor anlar yaşadı.



Aşırı yük yükleyen ve ayrıca yüküne çadır çekmeyen sürücü samanları dökerek seyretti. Vatandaşlar tarafından tepki gören kamyonun trafikteki tehlikeli yolculuğu uzun bir süre devam etti. Kaynak : İHA