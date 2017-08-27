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PKK'dan hain tuzak

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne PKK'lı teröristlerin tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Güncel / 27 Ağustos 2017 Pazar 03:04
PKK'dan hain tuzak

Şemdinli İlçesi'ne bağlı İncesu Köyü ile Elde Mahallesi arasında yeni yapılan üs bölgesinde arama tarama faaliyetine katılan güvenlik korucularının geçişi sırasında, PKK'lı teröristler önceden döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdi.

Patlamada yaralanan 3 güvenlik korucusu, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı güvenlik korucularının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.


Devlet HastanesiBombalı TuzakPkkTeröristler


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