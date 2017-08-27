Myanmar'da Müslümanlara katliam

Myanmar'da Müslümanlara yönelik uygulanan zulüm katlanarak devam ediyor ve hayat şartları ağırlaşıyor.



Budist çeteler ve Myanmar ordusu son günlerde çok sayıda Rohingyalı Müslümanı katletti. Müslümanlara yönelik katliam ve zulümlerin zirve yaptığı son günlerde Müslümanların evleri ateşe veriliyor, Budist çeteler ve ordu çeşitli zulümlerle Müslüman köylüleri öldürüyor ve çeşitli işkencelere maruz bırakıyor



ORDUDAN SKANDAL EMİR



Son olarak AFP haber ajansının Myanmar'daki kaynaklara dayandırdığı haberine göre Myanmar Ordusu Müslüman köylülere ateş açılması emri verdi.



