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Myanmar'da Müslümanlara katliam

Myanmar'da dünyanın gözünün önünde Müslümanlara yönelik katliam suçu işlenmeye devam ediyor. Son olarak Myanmar ordusu Müslüman köylülere yönelik ateş açılması emri verdi.

Dünya / 27 Ağustos 2017 Pazar 01:26
Myanmar'da Müslümanlara katliam

Myanmar'da Müslümanlara yönelik uygulanan zulüm katlanarak devam ediyor ve hayat şartları ağırlaşıyor.

Budist çeteler ve Myanmar ordusu son günlerde çok sayıda Rohingyalı Müslümanı katletti. Müslümanlara yönelik katliam ve zulümlerin zirve yaptığı son günlerde Müslümanların evleri ateşe veriliyor, Budist çeteler ve ordu çeşitli zulümlerle Müslüman köylüleri öldürüyor ve çeşitli işkencelere maruz bırakıyor

ORDUDAN SKANDAL EMİR

Son olarak AFP haber ajansının Myanmar'daki kaynaklara dayandırdığı haberine göre Myanmar Ordusu Müslüman köylülere ateş açılması emri verdi.

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