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Müslüm Gürses'in hayatı film oluyor

Müslüm Gürses'in hayatını anlatacak film için Hollywood'un ünlü ekibiyle anlaşıldığı öne sürüldü.

Kültür-Sanat / 27 Ağustos 2017 Pazar 18:19
Müslüm Gürses'in hayatı film oluyor

2013 yılında vefat eden 'Baba' lakaplı Müslüm Gürses'in hayatını anlatacak film için çalışmalar devam ediyor. Gürses'in hayatını canlandıracak olan Timuçin Esen için yapımcının, Benjamin Button karakterini yaratan Hollywood'un ünlü makyaj ekibiyle anlaştığı iddia edildi.

64 yaşında yaşamını yitiren Gürses'in hayatını anlatacak filmin senaryosunu Hakan Günday'ın kaleme alıyor. Filmin haklarını satın alan Dijital Sanatlar Yapım, çekimleri önümüzdeki haftalarda başlayacak yapımda, rol için oyunculuğun yanında şarkıcılık da yapan Timuçin Esen'e imzayı attırdı.

ZAMAN YOLCULUĞU

Habertürk'ün haberine göre film; Gürses'in Şanlıurfa'daki çocukluğundan İstanbul'daki ilk yıllarına, jiletli konserlerinden rock albümlerine tüm hayatının perdeye taşıyacak.



‘Benjamin Button'ın Tuhaf Hikâyesi' filminde rol alan Brad Pitt, 45 yaşındayken 80 yaşındaki karakteri yapılan plastik makyaj ve görsel efekt sayesinde başarıyla canlandırmıştı.





Brad PittMüslüm GürsesRockTimuçin Esen


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