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Kızıl Meydan'da mehter sesleri

'Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali'nde sahne alan mehter takımının, Rus halk şarkısı Katyuşa'yı seslendirmesi uzun süre alkışlandı.

Kültür-Sanat / 27 Ağustos 2017 Pazar 00:28
Kızıl Meydan'da mehter sesleri
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Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen “Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali”nde mehter takımının gösterisi büyük beğeni topladı.

Moskova'nın tarihi Kızıl Meydan'ında düzenlenen festivalde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği'nin gösterisi yoğun ilgi gördü.

Mehter takımının, Rus halk şarkısı Katyuşa'yı seslendirmesi, uzun süre alkışlanırken, mehteran kıyafetleri ve yürüyüşünü Ruslar dikkatle izledi.

Dünyanın en büyük uluslararası askeri müzik festivallerinden “Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali” 40 ülkeden 140 bandonun katılımıyla 3 Eylül'e kadar devam edecek.




 







Kaynak : AA

Türk Silahlı KuvvetleriMehter TakımıKızıl Meydan


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