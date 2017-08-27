Kızıl Meydan'da mehter sesleri

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen “Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali”nde mehter takımının gösterisi büyük beğeni topladı.



Moskova'nın tarihi Kızıl Meydan'ında düzenlenen festivalde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği'nin gösterisi yoğun ilgi gördü.



Mehter takımının, Rus halk şarkısı Katyuşa'yı seslendirmesi, uzun süre alkışlanırken, mehteran kıyafetleri ve yürüyüşünü Ruslar dikkatle izledi.



Dünyanın en büyük uluslararası askeri müzik festivallerinden “Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali” 40 ülkeden 140 bandonun katılımıyla 3 Eylül'e kadar devam edecek.

























Kaynak : AA