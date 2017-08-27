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Katar'dan abluka açıklaması

Katar Hükümet İrtibat Bürosu Başkanı Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, ülkesine yönelik ambargoyu bitirme vaktinin geldiğini belirtti.

Dünya / 27 Ağustos 2017 Pazar 00:34
Katar'dan abluka açıklaması

Şeyh Seyf sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'Katar'a karşı ambargo uygulayan ülkeler, Doha yönetimini kınamaları konusunda hükümetleri ikna etmede başarılı olamadı. Şimdi kamuoyunu satın almak için umutsuz girişimlerde bulunuyorlar. Ambargoyu bitirmenin vakti geldi.' ifadelerini kullandı.

Ambargonun üzerinden 80 günden fazla zaman geçtiğini, bunu uygulayan ülkelerin kamuoyunu etkilemek için kötü niyetli propagandalar yaptığını belirten Şeyh Seyf, 'Bu ülkeler, karalama kampanyası için milyonlarca dolar harcıyor. Katar ise harcamalarını vatandaşlarının menfaati, özellikle eğitimi için yapıyor. Bu kampanyalar, gerçekleri değiştiremeyecek.' mesajını paylaştı.

Ülkesinin ABD ile terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mutabakat zaptı imzaladığına işaret eden Şeyh Seyf, bunun ambargo devletlerinin yapmadığı bir şey olduğuna dikkati çekti.

Şeyh Seyf, Körfez krizinin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerindeki tüm halkı zor duruma soktuğunu kaydetti.

Katar ile ABD arasında 11 Temmuz'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından Körfez krizi patlak vermişti.

Kaynak : AA

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