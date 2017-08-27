Olay, saat 20.00 sıralarında Beşiktaş'ta bulunan 5 yıldızlı lüks bir otel odasında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'taki lüks bir otelin odasında ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, eski Manken Filiz Aker tarafından 4 el ateş edilerek öldürüldü. 5 yıldızlı otel odasında gerçekleşen cinayet sonrasında Aker, intihar etti.



Silah seslerinin duyulması üzerine otel çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Vatan Şaşmaz'ın ve Filiz Aker'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak : İHA