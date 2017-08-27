Ersoy Dede'nin Şişli Belediyesi yazısı

CHP'li Şişli Belediyesi'nde aşk ve yolsuzluk skandalı patlak vermişti.



Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün kara kutusu olarak görülen; belediye iştiraki Kentyol A.Ş. Genel Müdürü Hasnun Bayram'un, Şişli Belediyesi Basın Danışmanı Şermin Terzi'yle yaşadığı aşk sonrası Kentyol A.Ş.'ye yapılan 27 milyon lira bağışı hesabına aktardığı iddia edilmişti.



Bu skandal Star gazetesi yazarı Ersoy Dede'nin de gündemine geldi. 'Yine rezillik yine İnönü!' başlıklı bir yazı kaleme alan Ersoy Dede, İnönü'ye şu soruları yöneltti:



CHP’li Şişli belediyesinde aşk vurgunu

- Alman vatandaşı olan Hasnun Bayram, Düsseldorf'da dünya devi bir lastik markasının distribütörlüğünü yapmaktayken, senede yüzbinlerce euro geliri varken yani, ne vaat edildi de, çok daha az kazanacağı bir işi tercih edip Türkiye'ye geldi?.



- Şişli Belediyesi nasıl oldu da, millet adına yüzbinlerce liralık bütçelere hükmeden böyle bir iştirakin başına bir Alman vatandaşını geçirdi?..



- Belediyede kadrolu bir basın bürosu ve bir basın müdürü varken, ayrıca yüksek bir maaşla basın danışmanı istihdam edilmesini, haklarını alamadığı için greve giden temizlik işçilerine nasıl açıklayacaksınız?



- Hasnun Bayram için tahsis edilen rezidans daire aynı zamanda basın danışmanınız Şermin Terzi tarafından da kullanılıyor muydu?



- Aydın Doğan'ın , Erdoğan'a hakaret ettiği için kapının önüne koyduğu Şermin Terzi'yi hangi meziyetlerini dikkate alarak basın danışmanlığı görevine getirdiniz?.



- Göreve geldiğinizden beri 40'ın üstünde müdür ve Başkan yardımcısını görevden aldınız. Meclis üyeleriniz, yerlerine yakınlarınızı, eşinizi-dostunuzu doldurduğunuzu söylüyor. Bu doğru mu?.



- Her platformda ‘ben bu ülkenin kurucu ailesinin mensubuyum kimse bana dokunamaz' diyorsunuz, arka arkaya yaşanan bu skandallarla soyadınıza asıl lekeyi siz sürmüş olmuyor musunuz?

Kaynak : Beyaz Gazete Özel