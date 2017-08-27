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Dağcılar yere çakıldı: 5 ölü

Reuters, Avusturya Haber Ajansı'na dayandırdığı haberinde; Avusturya'nın Salzburg kentinde meydana gelen dağlık bir kazadan sonra beş kişinin öldüğünü ve 1 kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

Dünya / 27 Ağustos 2017 Pazar 14:28
Dağcılar yere çakıldı: 5 ölü

Kaza, Mannlkarscharte adlı bölgedeki bir grupla, Salzburg'un güneyindeki dağlardaki boşluk alanda gerçekleşti.

Kızıl Haç'tan yapılan açıklamaya göre, beş kurtarma helikopterinin kaza mahaline gönderildiği belirtilirken ilk bilgilere göre bir grup dağcının düştüğü belirtildi.

Kızıl Haç yetkilisi, mağdurların kimliklerinin acil durum yetkilileri tarafından henüz tespit edilmediğini söyledi.

Salzburg


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