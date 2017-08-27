CHP'liler şehitlerin mekanında şarap içip göbek attı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çanakkale Kocatepe Kamp Alanı'nda dün başlayan Adalet Kurultayı başlayalı henüz 1 gün bile olmadan skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.



UYARIYI TAKMADILAR

Parti yönetiminin cuma günü yaptığı; 'şehitlerin aziz hatırasına yakışır hassasiyette davranın' uyarısına rağmen partililer pek de oralı olmadı.



ŞARAP İÇİP GÖBEK ATTILAR

Öyle ki, dün akşam saatlerinde bira içerken çekilen fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından şimdi de şarap içerken ve göbek atarken çekilmiş video sosyal medyada paylaşıldı.



'BURALAR BİZİM BİR ŞEY OLMAZ'

Görüntülerde bir kişi 'sakin olun' uyarısına 'buralar bizim bir şey olmaz' karşılığı geldi.













