CHP'den rezil görüntülere ilk açıklama!

CHP'nin Çanakkale Şehitliği'nin bulunduğu bölgede kurduğu kampta adalet kurultayı yapılıyor. Kurultayda içki içilen görüntüler bugün internette paylaşıldı.



ŞEHİTLİKTE BİRA İÇENLERİN FOTOĞRAFI



Kurulatay giden bir grup, elindeki bira kutularıyla oynuyor, bir kişi de olan biteni videoya çekiyordu.



Bugün basın toplantısı düzenleyen CHP sözcüsü Bülent Tezcan'a kurultaydaki içkili görüntüler soruldu.



CHP SÖZCÜSÜ: BİR PLAN İÇİN, İÇERİ İÇKİ SOKULMUŞ OLABİLİR



Konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını, şehitlerin huzurunda içki içilmesine izin vermeyeceklerini bildiren Tezcan, bira kutularının bölgeye bir 'plan' uğruna sokulmuş olabileceği ihtimalini anlattı.